Pidcock, invece, è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza, facendo il vuoto al quarto giro, con un'azione alla van der Poel o alla van Aert. Con l'assenza del neerlandese, campione uscente, e del belga, Pidcock ha timbrato il cartellino diventando così il primo britannico medaglia d'oro olimpica nella Mountain Bike battendo Toon Aerts e Laurens Sweeck su tutti. Belle sorprese Laars van der Haar e Clément Venturini, mentre Iserbyt si è accontentato del podio. Un'occasione non pienamente sfruttata da chi aveva appena Era il favorito numero 1 e ha dimostrato il perché ci fosse il suo nome in 'pole position'. Certo, gli ultimi risultati in Coppa del Mondo non erano stati esaltanti, ma arrivava dal training camp con la sua Ineos Grenadiers. Questa volta, invece, è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza, facendo il vuoto al quarto giro, con un'azione allao alla. Con l'assenza del neerlandese, campione uscente, e del belga, Pidcock ha timbrato il cartellino diventando così il primo britannico a conquistare il Mondiale élite . Lui che, fino ad oggi, era già stato campione del mondo, ma da junior (nel 2017) e da Under 23 (nel 2019). Un'ulteriore dimostrazione della sua classe su più versanti, ricordando che nel 2021 ha vinto una Classica su strada ( la Freccia del Brabante battendo van Aert ) oltre ad aver conquistato lanella Mountain Bike battendo un mostro sacro come Schurter . Insomma, un campione a tutto tondo e non è un caso se già gli chiedono se proverà il 'Triplete', cercando di conquistare nello stesso anno anche i Mondiali di MTB e quelli su strada. Che dire degli altri? Tante delusioni:su tutti. Belle sorprese, mentresi è accontentato del podio. Un'occasione non pienamente sfruttata da chi aveva appena vinto la Coppa del Mondo

Pidcock show: diventa Campione del mondo e arriva steso sulla sella

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tom Pidcock 1h00'36'' 2. Lars van der Haar +30'' 3. Eli Iserbyt +32'' 4. Michael Vanthourenhout +52'' 5. Clément Venturini +57'' 6. Toon Aerts +1'02'' 7. Jens Adams +1'06'' 8. Laurens Sweeck +1'16'' 9. Kevin Kuhn +1'46'' 10. Daan Soete +1'44''

Cronaca

Partenza molto frenetica. Parte bene Lars van der Haar, poi prende qualche metro di vantaggio Vanthourenhout. Pidcock non sta a guardare e, al secondo giro, prende la testa della corsa per la prima volta in giornata. Occhio però ai continui attacchi di Vanthourenhout che prova a rompere il gruppo, mentre scivolano più indietro Toon Aerts, Sweeck e van Kessel. Fase di stallo fino al 4° giro poi, sull'ennesimo scatto di Vanthourenhout, ecco che Pidcock risponde e contrattacca sul panettone. Mini finta a disorientare Iserbyt, che cade a terra, e il britannico se ne va nella fuga decisiva.

Nessuno riesce, infatti, a tenere il ritmo del corridore della Ineos Grenadiers e dietro si lotta solo per il 2° posto. Ci sono Iserbyt, Venturini, Vanthourenhout, van der Haar e Sweeck che ha rimontato, mentre è definitivamente ko Aerts. Al 6° giro, intanto, Pidcock va quasi col pilota automatico, dopo aver dato più di 20'' di gap a tutti i suoi inseguitori. Venturini cerca la fiammata giusta per il 2° posto, ma l'azione buona la fa van der Haar che si porta dietro solo Iserbyt. Tutti gli altri sono al gancio, con il campione europeo che riesce a tenersi dietro il vincitore della Coppa del Mondo al traguardo.

