Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Federica Venturelli batte la francese Fabregue in volata: è 5a

CICLOCROSS - Per il primato era impossibile combattere, contro questa Zoe Bäckstedt... Ma anche per il podio sarebbe stata un'impresa. Il 5° posto di Federica Venturelli è sicuramente un ottimo risultato per l'azzurra che ha appena chiuso al quarto posto della generale di Coppa del Mondo. Un buon punto di partenza per il futuro.

00:00:13, 24 minuti fa