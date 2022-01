Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - La Alvarado va a sbattere in curva: la Persico prende e se ne va

CICLOCROSS - Ecco il momento che ha deciso la corsa, almeno per il 3° posto. Era un testa contro testa molto serrato da Carmen Alvarado, ex campionessa del mondo, e la nostra Silvia Persico. Un duello che ha visto trionfare la nostra azzurra che si è presa il bronzo. Momento decisivo però l'incidente occorso alla Alvarado che ha calcolato male una traiettoria in curva.

00:00:39, un' ora fa