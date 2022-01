Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - La Pieterse vince il derby con van Anrooij: è campionessa del mondo, rivivi l'arrivo

CICLOCROSS - In stagione non aveva ancora vinto, nonostante i tantissimi piazzamenti tra le élite. La ciclista dell'Alpecin Fenix, infatti, aveva gareggiato tra le Under 23 solo all'Europeo e ha fatto lo stesso qui a Fayetteville dove la concorrenza era però agguerrita tra le connazionali van Anrooij e van Empel. Alla fine si è deciso tutto in volata.

00:01:30, 2 ore fa