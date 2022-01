Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Marianne Vos stellare: campionessa del mondo per l'8a volta, Brand ko

CICLOCROSS - Era tutta una sfida tra Lucinda Brand e Marianne Vos. Tra la campionessa del mondo in carica, che ha appena vinto la Coppa del Mondo, e l'ex campionessa del mondo che arrivava forse con un filino di gas in più. Le due neerlandesi si sono affrontate fino alla volata, dove a vincere è stata la Vos. Sono 8 titoli iridati per lei in carriera nel cross.

