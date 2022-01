Fayetteville, nell'Arkansas, la 72esima edizione dei Mondiali di ciclocross (Lucinda Brand tra le donne. In quel frangete c'è stata la pioggia e il vento ad accompagnare i corridori, il che ha reso la gara una delle più fangose di questa annata. Ma, se non dovesse piovere, sarebbe una prova totalmente diversa che potrebbe ribaltare i pronostici. Il 29 e il 30 gennaio si terrà a, nell'Arkansas, la 72esima edizione dei Mondiali di ciclocross ( l'albo d'oro ). Seconda volta negli USA e, più in generale, fuori dal Continente europeo dopo i Mondiali del 2013 a Louisville , in Kentucky. Un percorso già usato in stagione per la seconda tappa di Coppa del Mondo che ha visto i trionfi di Quinten Hermans tra gli uomini e ditra le donne. In quel frangete c'è stata la pioggia e il vento ad accompagnare i corridori, il che ha reso la gara una delle piùdi questa annata. Ma, se non dovesse piovere, sarebbe una prova totalmente diversa che potrebbe ribaltare i pronostici.

Dove guardare i Mondiali di Fayetteville

Il percorso

Questa edizione dei Mondiali si correrà al Centennial Park, tracciato di 3,1 km costruito appositamente per questa stagione. Oltre alla gara dei Mondiali, infatti, ha ospitato una delle 16 tappe di Coppa del Mondo e si candida a diventare tappa fissa del circuito, anche se obbligherà i corridori alla trasferta negli Stati Uniti. Nei 3,1 km di percorso, avremo brevi salite, ma tutte molto ripide. Oltre a una serie di ostacoli che costringeranno i crossisti a scendere dalla loro bici con continuità. Vedi la lunga scalinata in pietra di 34 gradini che sarà sicuramente decisiva ai fini della vittoria finale.

La scalinata di 34 gradini presente sul tracciato di Fayetteville Credit Foto From Official Website

53 metri di dislivello a giro. Questo tracciato - nonostante i tanti ostacoli - non viene considerato molto tecnico. Sia i corridori che l'hanno testato ad inizio stagione, che i crossisti statunitensi che l'hanno già provato, hanno invece segnalato la velocità del percorso e di come la gestione delle curve potrà essere decisiva. Tutto dipenderà, però, dalle condizioni meteorologiche. Il discorso della velocità si porrà infatti in condizioni di asciutto, vista la tanta erba presente sul tracciato. Al contrario, con pioggia e vento, entrerà sì in gioco il discorso tecnica di ciascun corridore e lì ci sarà da divertirsi.

Tanto per avere un'idea, lo scorso 13 ottobre, la gara maschile è stata completata in 54'55'' (7 giri) in una situazione assurda di fango e vento che hanno reso la gara divertente, ma anche tanto dura per ciascun corridore, compreso il vincitore Quinten Hermans. Quella femminile, vinta da Lucinda Brand, è stata completata in 51'46'' (6 giri).

I favoriti

fuori strada volendo vincere anche il titolo iridato nel ciclocross. E questo percorso ricorda molto quelli della MTB. I suoi 'veri' avversari saranno Iserbyt, Quinten Hermans (Toon Aerts che si è classificato due volte 3° nelle ultime due edizioni. Van der Poel contro van Aert? Non ci saranno né l'olandese né il belga al Mondiale 2022. E che sia la volta buona per Pidcock? Chissà... Dopo il titolo olimpico in Mountain Bike , vuole completare l'opera nelvolendo vincere anche il titolo iridato nel ciclocross. E questo percorso ricorda molto quelli della MTB. I suoi 'veri' avversari saranno vincitore qui in Coppa del Mondo ) eche si è classificato due volte 3° nelle ultime due edizioni.

---Uomini---

Tom Pidcock, Eli Iserbyt *****

Quinten Hermans, Toon Aerts, Laurens Sweeck ****

Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar***

Corné van Kessel, Ben Turner **

Marcel Meisen, Clément Venturini *

---Donne---

Lucinda Brand e Marianne Vos (in Coppa del Mondo Kata Vas, Pieterse e van Empel hanno già fatto vedere qualcosa di importante in questa annata. Tra le donne è già annunciata la sfida tra(in Coppa del Mondo l'ha spuntata la Brand sullo stesso percorso ). Sono state le due più forti durante la stagione e sono quelle con più palmarès alle spalle, e proveranno a riconquistare, dunque, il titolo di Campionessa del mondo. Per la Brand sarebbe la seconda volta consecutiva, per la Vos sarebbe l'8a volta in carriera. Non vince dal 2014, ma quest'anno l'olandese sta andando davvero molto forte. Occhio però alle giovani che potranno dire già la loro:hanno già fatto vedere qualcosa di importante in questa annata.

Lucinda Brand, Marianne Vos *****

Denise Betsema, Blanka Kata Vas, Clara Honsinger ****

Maghalie Rochette ***

Annemarie Worst, Yara Kastelijn **

Eva Lechner, Silvia Persico, Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, Hélène Clauzel *

La novità della Team Relay

Come accade ormai anche nel ciclismo su strada, vedremo - per la prima volta - la Team Relay anche nel Mondiale di ciclocross, in una prova che darà medaglie. Sarà proprio la gara che aprirà questi Mondiali di Fayetteville il prossimo 28 gennaio. Ogni Nazionale avrà una staffetta composta da 1 crossista élite maschile, 1 crossista élite femminile, due corridori di categorie Under 23 e juniores maschili e 2 corridori di categorie Under 23 e juniores femminili. Ogni corridore selezionato dal ct dovrà aver corso almeno una prova di Coppa del Mondo durante la stagione.

Per la composizione della griglia di partenza, di chi indosserà il numero 1 e delle caselle di scambio verrà fatto un sorteggio unico il giorno prima della corsa. Come funziona? Ogni corridore dovrà completare un intero giro, raggiungere l'area dell'arrivo e 'toccare' il suo compagno di Nazionale che darà via ad un nuovo giro.

Programma gare

Venerdì 28 gennaio

12.30: Team Relay;

Sabato 29 gennaio

11.00: gara juniores femminile;

13.00: gara Under 23 maschile;

14.30: gara élite femminile;

Domenica 30 gennaio

11.00: gara juniores maschile;

13.00: gara Under 23 femminile;

14.30: gara élite maschile;

