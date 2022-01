Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Pidcock di un'altra categoria, Iserbyt si accontenta del 3° posto: gli highlights

CICLOCROSS - Al 4° giro Pidcock prende e se ne va sul panettone. Iserbyt viene beffato proprio in quel momento e viene superato anche da van der Haar che si va a prendere un ottimo 2° posto: per il vincitore della Coppa del Mondo arriva comunque il 3° posto e il primo podio in carriera al Mondiale. Male Toon Aerts e Sweeck.

00:00:37, un' ora fa