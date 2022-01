Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Pidcock: "Vincere il Mondiale di Cross, MTB e strada nel 2022? Vedremo"

CICLOCROSS - Dopo aver vinto il Mondiale di ciclocross a Fayetteville, si chiude subito a Pidcock se riuscirà - o per meglio dire - se vorrà provare a vincere anche il Mondiale di MTB e quello su strada, tutto nello stesso anno solare. Vedremo, un po' più in là, dice Pidcock che pensa a godersi questa vittoria in primis.

00:01:42, 29 minuti fa