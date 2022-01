Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Pieterse batte van Anrooij e van Empel, Bramati 16a: gli highlights

CICLOCROSS - Stradominio neerlandese in Under 23, un po' come accaduto anche nella gara élite donne. Questa volta vince Puck Pieterse nella volata contro la van Anrooij, mentre la van Empel si è arresa all'ultimo panettone. Così così Lucia Bramati che chiude 16a.

00:00:48, 36 minuti fa