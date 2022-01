Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Tra cadute e rimonte vince Christen: Paletti 15°, gli highlights della prova junior

CICLOCROSS - Niente da fare per Luca Paletti che non è riuscito a riconfermare il podio ottenuto agli Europei. Il giovane azzurro, però, ha tutte le attenuanti del caso visto che è arrivato a Fayetteville solo venerdì sera dopo la quarantena di una settimana fatta ad Amsterdam per 'caso contatto'. La sfida per la vittoria è stata tra Smith, il favorito Dockx e Christen, vinta dallo svizzero.

00:00:54, un' ora fa