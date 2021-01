È ormai quasi tutto pronto per i Mondiali di ciclocross di Ostende, in Belgio, con la prova femminile in programma sabato 30 gennaio, mentre la prova maschile si terrà domenica 31 gennaio. Il ct Fausto Scotti ha diramato la sua lista dei convocati, con 16 nomi tra uomini, donne e Under 23 (le prove junior sono state invece cancellate). Spicca l'assenza di Fabio Aru che però aveva già annunciato la mancata partecipazione alla rassegna iridata, per cominciare a preparare la stagione su strada con la Qhubeka-Assos. Si punterà ovviamente sui campioni italiani in carica: Bertolini per gli uomini, Arzuffi per le donne.