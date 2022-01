Ciclocross

Ciclocross, Mondiali - Italia ancora sul podio: con la Vos e la Brand c'è anche Silvia Persico che si prende il bronzo

CICLOCROSS - E dopo la staffetta vinta con Leone, Toneatti e Bramati, Silvia Persico sale ancora sul podio per una medaglia storica. Si prende il 3° posto nella tiratissima gara élite donne dove si sono affrontate due fenomeni come Marianne Vos e Lucinda Brand. Che brava Silvia: prima di oggi solo la Lechner era salita sul podio per le ragazze italiane.

00:02:53, un' ora fa