Ciclocross

Ciclocross - Pressione delle ruote e copertoni: Thibau Nys ci svela i segreti del ciclocross

CICLOCROSS - Il campione del mondo juniores ci spiega tutti i differenti tipi di copertoni da usare durante la stagione. La pressione delle ruote è fondamentale per vincere una corsa, così come lo scegliere il copertone giusto. Ce ne sono tanti tipi, tutti differenti in base alla superficie di utilizzo.

00:04:02, 1 Visualizzazioni, un' ora fa