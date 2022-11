van Aert e van der Poel che prendono sempre grandissime cifre Andiamo a vedere quelli che sono i compensi che portano a casa i crossiti. Compensi all'altezza rispetto alle altre discipline del ciclismo? Insomma. Avevamo visto negli ultimi la crisi che aveva ha il ciclocross, anche e soprattutto per colpa del covid . Ai corridori, per partecipare nelle varie corse durante la stagione, c'era un gettone di 2000€. Ma solo per i più importanti (3 o 4), perché per altri si arrivava a 250€. Ovviamente in questo conteggio lasciamo a parteche prendono sempre grandissime cifre anche solo partecipare . Ma la Coppa del Mondo è comunque un'altra cosa: è regolamentata dall'UCI e il montepremi è molto chiaro. Ci sono premi dal 1° al 40° piazzato e per chi vince arriva un assegno da 5.000€.

Il montepremi per una vittoria in Coppa del Mondo

Ad

Piazzamento Premio in denaro 1° 5.000€ 2° 3.500€ 3° 3.000€ 4° 2.700€ 5° 2.500€ 6° 2.000€ 7° 1.800€ 8° 1.600€ 9° 1.400€ 10° 1.200€ 11° 1.000€ 12° 900€ 13° 850€ 14° 800€ 15° 750€ 16° 700€ 17° 650€ 18° 600€ 19° 550€ 20° 500€ Dal 21° al 30° 450€ Dal 31° al 40° 300€

Ciclocross Quando tornano van der Poel, van Aert e Pidcock? Le date 12/11/2022 ALLE 02:41

5000€ a vittoria non è male, diciamo, anche se non è lontanamente paragonabile alla vittoria di una tappa di un Giro d'Italia (11.010€, guarda tutto il montepremi ) o di una Classica ( 20.000€ ) sempre del calendario su strada. Ci attestiamo ai livelli di una gara dei Mondiali di ciclismo su pista. Anche lì si vince 5000€ per il 1° posto, ma attenzione. Se la gara è di una disciplina 'olimpica', si guadagna 8.000€ a vittoria

Da specificare, almeno per il cross, che il montepremi è identico sia per uomini che per donne. Quindi, anche per Lucinda Brand o Marianne Vos, arriverà un assegno da 5000€ per vittoria.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Quanto si guadagna a vincere la Coppa del Mondo?

Piazzamento Premio in denaro 1° 30.000€ 2° 20.000€ 3° 16.000€ 4° 14.000€ 5° 12.000€ 6° 10.000€ 7° 9.000€ 8° 8.000€ 9° 7.000€ 10° 6.000€ 11° 5.000€ 12° 4.000€ 13° 3.000€ 14° 3.000€ 15° 2.000€ 16° 2.000€ 17° 1.000€ 18° 1.000€ 19° 1.000€ 20° 1.000€

Più interessante il montepremi in caso di vittoria della classifica generale. L'anno scorso Eli Iserbyt si è portato a casa un bel gruzzolo con un assegno da 30.000€. Poi 20.000€ al secondo e 16.000€ al terzo.

Aerts cade e rischia l'incidente con Pidcock: van Aert fa il vuoto

Montepremi gare U23

Piazzamento Premio in denaro 1° 175€ 2° 120€ 3° 90€ 4° 70€ 5° 60€ 6° 50€ 7° 50€ 8° 50€ 9° 50€ 10° 50€ Dall'11° al 15° 30€ Dal 16° al 20° 20€

E, tanto per gradire, facciamo un giro anche nelle categorie minori. Vengono dati assegni anche per le gare di Under 23. Oddio, un po' poco. 175€ al vincitore, con premi fino al 20° classificato (20€). Ecco perché Thibau Nys ora vuole solo fare gare élite...

Thibau Nys: "Essere il figlio di Sven non è uno svantaggio anzi..."

Montepremi gare juniores

Piazzamento Premio in denaro 1° 150€ 2° 100€ 3° 70€ 4° 60€ 5° 50€ 6° 50€ 7° 50€ 8° 40€ 9° 40€ 10° 40€ Dall'11° al 15° 30€

Scendiamo fino agli juniores: sì vengono dati soldi fino al 15° classificato anche lì. Sempre poca roba, giusto un rimborso spese. 150€ al vincitore e si arriva ai 30€ per il 15°. Facciamo lo stesso discorso fatto per Nys: ecco perché Fem van Empel, Shirin van Anrroij e Puck Pieterse le vediamo sempre tra le élite. Anche se, se lo meritano visto i risultati raggiunti!

Colpaccio della Kata Vas! È la più giovane a vincere dopo Marianne Vos

Ciclocross Il Cross alle Olimpiadi invernali? Palla al CIO dopo Val di Sole 10/12/2021 ALLE 15:56