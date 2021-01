Ciclocross

Ciclocross - Questa volta Carmen Alvarado ce la fa: battuta la Brand a Baal

CICLOCROSS - Negli ultimi due mesi sono state bastonate per la campionessa del mondo per Carmen Alvarado, con Lucinda Brand a monopolizzare tutte le tappe di ciclocross. A Baal, al primo gennaio, tocca però alla Alvarado che supera la Brand per 4''. A chiudere il podio c'è la Betsema.

00:01:31, 0 Visualizzazioni, 6 ore fa