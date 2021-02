Ormai il ciclocross è alle spalle e si pensa alla stagione su strada che è già cominciata con il GP de la Marseillaise e continuerà con l'Etoile de Bessèges, la prima corsa a tappe del 2021, che andrà in onda su Eurosport Player a partire dal 3 febbraio. Il duello tra van der Poel e van Aert ha sempre fascino ed è addirittura finito sul Wall Street Journal . Si, proprio il giornale statunitense che si occupa di economia e finanza. Jason Gay, però, ha voluto scrivere qualche riga su questo confronto tra i due ciclocrossisti nell'edizione online del Wall Street Journal. È cominciata la settimana del Super Bowl (appuntamento il 7 febbraio con Buccaneers Tampa Bay vs Chiefs Kansas City), ma dopo le tante preview sul football americano hanno voluto scrivere qualcosa di diverso...

Van der Poel vs van Aert - Cyclocross World Championship Ostende 2021 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Il giornalista del WSJ si è chiesto: è questa oggi la miglior rivalità sportiva di oggi? Non del ciclocross o del ciclismo, ma di tutto lo sport in generale. Le due rivalità sportive più importanti di oggi restano Ronaldo vs Messi nel calcio e Federer vs Nadal nel tennis, ma sono due rivalità che sono destinate a spegnersi a breve... Van der Poel e van Aert hanno entrambi 26 anni e, dopo anni di ciclocross (loro si sfidano da quando ne avevano 15-16), sono pronti a portare la sfida nel ciclismo su strada e nei Grandi Giri.