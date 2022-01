Ciclocross

Ciclocross, Sempre e solo Cant: campionessa del Belgio per il 13° anno di fila, Kopecky neanche sul podio

CICLOCROSS - La Kopecky aveva promesso battaglia ma, a causa di due cadute, non è stata della partita per vincere i campionati nazionali del Belgio. A conquistare il titolo è stata Sanne Cant che è campionessa del Belgio per il 13° anno di fila: sale sul gradino più alto del podio dal 2010. Questa volta, ci sono con lei Marion Norbert-Riberolle e Laura Verdonschot: Kopecky 5a.

00:00:57, un' ora fa