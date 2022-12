Ciclocross

Silvia Persico sta per entrare nel vivo e, prima del debutto internazionale, la Val Fontanabuona e Vittorio Veneto, vince con margine la tappa di Ponte Fae' di Oderzo, facendo un rassicurante 3 su 3 prima di andare a gareggiare contro le migliori del mondo. Non mancava la concorrenza ad Oderzo, tra Rebecca Gariboldi, Eva Lechner, Borello, Bulleri, Bramati e le altre, ma contro questa Persico c'è poco da fare per tutte. La ciclista della Valcar, La stagione dista per entrare nel vivo e, prima del debutto internazionale, la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali ha conquistato il terzo cross consecutivo sulle strade italiane. La Persico, infatti, dopo i successi in quel di, vince con margine la tappa di, facendo un rassicurante 3 su 3 prima di andare a gareggiare contro le migliori del mondo. Non mancava la concorrenza ad Oderzo, tra Rebecca, Evae le altre, ma contro questa Persico c'è poco da fare per tutte. La ciclista della Valcar, dal 2023 sarà in forza all'UAE Team ADQ , ha fatto il vuoto già al primo giro, andando a vincere con un importante distacco sulla Gairboldi. A completare il podio la Lechner che è riuscita a rimontare dopo una brutta partenza.

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Silvia Persico 44'03'' 2. Rebecca Gariboldi +1'00'' 3. Eva Lechner +1'26'' 4. Alessia Bulleri +1'29'' 5. Carlotta Borello +1'46'' 6. Lucia Bramati +2'00'' 7. Valentina Corvi +2'16'' 8. Asia Zontone +2'30'' 9. Arianna Bianchi +2'44'' 10. Marta Zanga +3'14''

Cronaca

Subito una grande partenza per Silvia Persico che si lascia tutte alle spalle già al primo giro. Brava Rebecca Gariboldi che, nonostante non riesca a tenere il ritmo della Persico, imposta un suo passo dall'inizio alla fine della sua corsa. Poi tutte le altre, con la sfida per un posto sul podio tra Lucia Bramati, Valentina Corvi, Alessia Bulleri e Carlotta Borello. Un po' più indietro, invece, Eva Lechner che non è stata protagonista di una buona partenza.

Al terzo giro si definiscono i distacchi con la Persico che ha poco più di 20'' di vantaggio sulla Garibaldi, che ha a sua volta 25'' di vantaggio sulla coppia Bulleri-Borello. Occhio però alla rimonta della Lechner che comincia a carburare, lasciandosi alle spalle la Bramati e la Corvi. Al quarto giro, la rimonta della Lechner è completa con l'altoaltesina che si porta in 3a posizione solitaria. Non cambia nulla invece in testa, con la Persico che vince in solitaria con un buon margine sulla Gariboldi.

