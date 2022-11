Silvia Persico comincia a muovere i primi passi verso la prossima stagione. La ciclista di Alzano Lombardo, Gran Premio Val Fontanabuona. Non è stato ancora svelato, ufficialmente, il suo calendario ma la Persico gareggerà solo in Italia fino al 17 dicembre, giorno della tappa di Coppa del Mondo di Val di Sole. Una sorta di preparazione più soft in attesa di sfidare poi le varie Lucinda Brand, Marianne Vos e Fam ven Empel. L'anno scorso aveva cominciato già ai primi di ottobre, ma questa volta è diverso visto il suo passaggio all'UAE Team ADQ che ha richiesto una stagione di cross un po' più corta. Inevitabile, tra l'altro, dopo il terzo posto conquistato anche al Mondiale Dopo due mesi e mezzo di vacanze strameritate,comincia a muovere i primi passi verso la prossima stagione. La ciclista di Alzano Lombardo, terza al Mondiale di ciclocross a gennaio , comincerà la sua annata sabato 26 novembre col. Non è stato ancora svelato, ufficialmente, il suo calendario ma la Persico gareggerà solo in Italia fino al 17 dicembre, giorno della tappa di Coppa del Mondo di. Una sorta di preparazione più soft in attesa di sfidare poi le varie Lucinda, Mariannee Fam. L'anno scorso aveva cominciato già ai primi di ottobre, ma questa volta è diverso visto il suo passaggio all'che ha richiesto una stagione di cross un po' più corta. Inevitabile, tra l'altro, dopo il terzo posto conquistato anche al Mondiale su strada ottenuto a fine settembre . Ma che stagione sarà? Ce lo dice la stessa Silvia Perisco...

È stata una stagione fantastica per me

Ad

Di sicuro avrà un piccolo calendario rispetto alla scorsa stagione, ma sarò impegnata. Per me quest'anno è stato facile conciliare ciclocross e strada. Ho iniziato bene nel ciclocross e il ciclocross, penso, mi abbia aiutato tanto per la strada. Infatti ho iniziato bene anche su strada. È stata una stagione fantastica per me. Non avrei mai pensato di poter fare una stagione come l'ultima, ma ho lavorato così tanto per arrivare qui. Non solo quest'anno, anche negli anni precedenti. Penso che quando lavori così arriva anche il momento di prendere i buoni risultati. [Silvia Persico a VeloNews]

La concorrenza in questa stagione

Guardi le gare e dici 'oh mio Dio, è davvero difficile perché ci sono così tante cicliste forti ora'. Tutte le giovani vanno davvero a tutto gas, quindi non so quando inizierò ad essere competitiva. Di sicuro sarà difficile ripartire e combattere quelle ragazze. Fem van Empel? Mio Dio, è davvero forte. Ho corso con lei negli ultimi anni e penso che negli ultimi mesi abbia fatto un passo avanti. È giovanissima, ma mi piace come corre, perché ha una buona testa ed è anche brava a trovare il momento giusto per attaccare. Mi piace come ciclista

Silvia Persico e il sogno di sfidare la Ferrand-Prévot

Pauline Ferrand-Prévot è la più forte di tutte. È davvero grande su gravel e mountain bike, ed era così forte anche su strada, quindi penso che possa essere una dura rivale da combattere. Sono felice di correre con lei perché non ho mai corso con lei prima. Spero di combattere con lei per questa stagione di ciclocross

