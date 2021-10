Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Assolo della Betsema a Ruddervoorde: Brand 5a

CICLOCROSS - 2a vittoria stagionale per la Betsema che si aggiudica la seconda tappa della Superprestige, arrivando in solitaria a Ruddervoorde. È un podio tutto olandese con Worst e van der Heijden a completare la top 3 Solo quinta Lucinda Brand, ma la campionessa del mondo potrebbe essersi risparmiata per la tappa di Coppa del Mondo. L'unica italiana in gara era Rebecca Gariboldi che fa 13a.

