Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Che rischio per Kata Vas: caduta nel finale, per fortuna non si fa male

CICLOCROSS - Aveva fatto partire la rimonta alla caccia della coppia Lucinda Brand-van Empel. Proprio nel finale, però, Kata Vas cade rientrando sull'erba e per poco non 'viene investita' dalla ciclista dietro di lei. Riuscirà a terminare la corsa, per fortuna senza conseguenze: chiuderà al 6° posto.

00:01:16, 3 ore fa