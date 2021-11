Ciclocross

Ciclocross, Superprestige, Iserbyt cade, si rialza e vince: Hermans e Sweeck sul podio. Gli highlights di Merksplas

CICLOCROSS - Giornata intensa sul tracciato di Merksplas, con la vittoria di Iserbyt che fa 10 in stagione (su 16) nonostante una caduta rovinosa. Lui si rialza, rimonta, supera Aerts e va a vincere in fuga. Aerts non arriva neanche sul podio, superato da Quinten Hermans e Sweeck.

00:02:05, un' ora fa