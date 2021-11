Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - La Worst cade più volte, Lucinda Brand rimonta e vince: guarda gli highlights

CICLOCROSS - Annemarie Worst va in fuga e guadagna un buon margine nei confronti delle rivali, ma dopo una serie di cadute si fa riprendere. Chi non era partito bene era Lucinda Brand che, però, è riuscita a riportarsi in testa con una rimonta clamorosa. La Worst difende comunque il 2° posto davanti alla Betsema.

00:02:20, 14 ore fa