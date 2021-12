Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Pidcock che debutto nel cross: anche lui si fa un bel volo per terra

CICLOCROSS - Era partito in modo scoppiettante, anche lui però è finito per terra un paio di volte, proprio in quella discesa nefasta. Dalla seconda caduta in poi, ha un po' "rallentato" il suo ritmo e ha chiuso solo al 7° posto.

00:00:18, 30 minuti fa