Wout van Aert che al ritorno nel ciclocross ammazza la compagnia con un'azione solitaria già a partire dal 2° giro. C'erano molti dubbi sul suo essere così dominante alla prima gara, considerando il livello visto da parte Tom Pidcock, che è andato a fase alterne. Ha patito la partenza, è riuscito a rientrare, ma durante il 4° giro ha commesso qualche errore di troppo. Ben due cadute per il britannico, vincitore nel 2021 della Buona la prima perche al ritorno nel ciclocross ammazza la compagnia con un'azione solitaria già a partire dal 2° giro. C'erano molti dubbi sul suo essere così dominante alla prima gara, considerando il livello visto da parte di Iserbyt quest'anno , considerando anche i dubbi che ci sono sempre per un corridore al debutto. Ma, il belga della Jumbo Visma, ha fatto vedere perché è stato campione del mondo di cross in tre occasioni. Non si può dire lo stesso di, che è andato a fase alterne. Ha patito la partenza, è riuscito a rientrare, ma durante il 4° giro ha commesso qualche errore di troppo. Ben due cadute per il britannico, vincitore nel 2021 della medaglia d'oro olimpica nella mountain bike , che è poi calato nel finale, prendendosi solo il 7° posto.

Van Aert è tornato! Prima vittoria, Pidcock 7°: rivivi il finale

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 56'29'' 2. Toon Aerts +1'40'' 3. Lars van der Haar +1'48'' 4. Eli Iserbyt +1'52'' 5. Pim Ronhaar +1'54'' 6. Michael Vanthourenhout +2'01'' 7. Tom Pidcock +2'13'' 8. Mees Hendrikx +2'15'' 9. Thijs Aerts +2'22'' 10. Corné van Kessel +2'27''

Cronaca

Van Aert e Pidcock partono in terza fila nella mass start e devono aspettare qualche minuto per riportarsi sotto ai migliori. Il primo ad andare forte è van Kessel, raggiunto e superato da Toon Aerts. Ecco che rimonta Wout van Aert che si riporta sul connazionale e, insieme, cominciano ad avere un certo margine sugli inseguitori. Si fanno sotto Iserbyt, Quinten Hermans, van Kessel e, arriva, dalle retrovie anche Tom Pidcock, mentre quello partito peggio è il campione d'Europa van der Haar.

Aerts cade e rischia l'incidente con Pidcock: van Aert fa il vuoto

Occhio alle discese di fango, non proprio il punto forte di Toon Aerts, ed ecco il corridore della Baloise Trek che finisce a terra e, nel rialzarsi, per poco non va a sbattere contro Pidcock. Molto simile a quanto capitato settimana scorsa con Iserbyt a Besançon. A quel punto van Aert fa il vuoto e, completato il secondo giro, sono già 10'' di vantaggio su tutti gli altri. Aerts non fa parte neanche dal gruppo inseguitori, mentre van Aert continua a spingere e siamo a quasi 1' di margine nel 4° giro.

Pidcock che debutto nel cross: anche lui si fa un bel volo per terra

Ecco che Aerts riesce a rimontare, sul gruppo dei secondi, mentre Pidcock comincia a sbandare. Prima una caduta al 4° giro, praticamente da solo, poi si ripete nella famosa discesa di fango che aveva rallentato non poco Aerts. Davanti è invece una cavalcata vincente quella di van Aert che va a vincere con quasi due minuti di vantaggio su tutti, nonostante una caduta al penultimo giro. Impressionante il belga della Jumbo. Sul podio ci va comunque Aerts che, dopo la caduta, è riuscito a riprendersi, così come van der Haar che da oggetto misterioso dopo tre giri, si ritrova invece 3° davanti a Iserbyt. Solo 7° Pidcock.

Van Aert come Froome al Tour: cade e si reca ai box a piedi

La classifica dopo 5 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 70 2. Toon Aerts 68 3. Lars van der Haar 59 4. Quinten Hermans 58 5. Laurens Sweeck 45 14. Wout van Aert 15

Rivivi la gara (Contenuto Premium)

