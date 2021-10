Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Vince sempre Iserbyt: belga a segno anche a Ruddervoorde

CICLOCROSS - Rientrati dagli Stati Uniti, per le prime tre tappe di Coppa del mondo, si torna in Belgio, ma Iserbyt vince ancora. Questa volta il campione europeo fa suo l'arrivo di Ruddervoorde nella prima tappa della Superprestige. Fanno 6 vittorie in 9 gare in stagione per il corridore della Pauwels Sauzen-Bingoal che batte ancora Hermans e Toon Aerts.

00:02:05, un' ora fa