Ciclocross, Superprestige - Wout Van Aert: "La sfida con van der Poel? Io ho fatto una gara contro me stesso"

CICLOCROSS - Dopo il successo di Zolder, viene chiesto a van Aert qualcosa su queste prime due sfide con van der Poel. Il belga però non è stato a guardare solo VDP e ha solo sfidato se stesso in questo tracciato come il giorno prima a Dendermonde.

00:01:11, un' ora fa