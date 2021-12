Ciclocross

Ciclocross, Superprestige - Wout Van Aert si deconcentra un attimo e vola... Per terra

CICLOCROSS - Il belga sta facendo corsa a sé, ma occhio a non perdere lucidità. Ecco che al primo errore, van Aert vola per terra. Per sua fortuna, non perde niente rispetto agli avversari.

00:00:53, 2 ore fa