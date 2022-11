Mathieu van der Poel ha svelato le sue date nel cross da adesso al termine del 2022. Il corridore neerlandese comincerà la sua avventura nel cross a partire da domenica 27 da Hulst, nei Paesi Bassi, con la settima tappa di Coppa del Mondo. Poi proseguirà il suo calendario con Boom, nel Superprestige, seguito da Antwerpen dove ci sarà il primo confronto con Wout van Aert. La notizia più importante è quella della presenza di van der Poel a Vermiglio, in Val di Sole. VDP sarà una delle star presenti in Italia insieme al Pidcock, mentre non ci sarà van Aert che in quella settimana sarà impegnato con la Jumbo Visma in un training camp con la squadra per impostare la stagione su strada. Dopo il calendario di Wout van Aert , ancheha svelato le sue date nel cross da adesso al termine del 2022. Il corridore neerlandese comincerà la sua avventura nel cross a partire da domenica 27 da Hulst, nei Paesi Bassi, con la settima tappa di Coppa del Mondo. Poi proseguirà il suo calendario con Boom, nel Superprestige, seguito da Antwerpen dove ci sarà il primo confronto con. La notizia più importante è quella della presenza di van der Poel a, in Val di Sole. VDP sarà una delle star presenti in Italia insieme al Campione del mondo Tom, mentre non ci sarà van Aert che in quella settimana sarà impegnato con la Jumbo Visma in un training camp con la squadra per impostare la stagione su strada.

Tutte le date di van der Poel del 2022

Ad

27/11 Hulst: Coppa del Mondo,

Ciclocross Van Aert rientra il 4 dicembre con l'Antwerpen, ma niente Italia 18/11/2022 ALLE 03:48

3/12 Boom: Superprestige,

4/12 Antwerpen: Coppa del Mondo,

17/12 Val di Sole: Coppa del Mondo,

23/12 Mol: Exact Cross,

26/12 Gavere: Coppa del Mondo,

27/12 Heusden-Zolder: Superprestige,

28/12 Diegem: Superprestige,

30/12 Loenhout: Exact Cross,

Nella settimana tra Natale e Capodanno, vedremo Mathieu van der Poel impegnato in ben quattro date. Ci sarà a Gavere per la Coppa del Mondo, ma anche a Zolder e Diegem per il Superprestige e il 30 a Loenhout per l'Exact Cross. E il 2023? Mathieu van der Poel dovrebbe essere impiegato anche al Mondiale: tutte le date del 2023 verranno poi svelate prossimamente da un comunicato dell'Alpecin Deceuninck.

Van der Poel non ce la fa più: l'olandese si ritira

Ciclocross Quanto guadagnano van Aert e van der Poel per gareggiare in Coppa? 16/11/2022 ALLE 23:45