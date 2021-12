Tadej Pogacar si rimette in bici per la prima gara dell'anno. Non siamo ancora nel 2022, ma lo sloveno ha già disputato la prima 'ufficiale' nel... Ciclocross. Sì proprio Pogacar che, mentre van der Poel e van Aert se le cross di Lubiana, una gara del circuito della Coppa di Slovenia. Non una prima volta, comunque, per il corridore dell'UAE Emirates che nel 2018 fu campione nazionale juniores sloveno di cross. Nel tracciato di Lubiana ha battuto un altro noto stradista, Luka Mezgec, il velocista della BikeExchange, che aveva dato filo da torcere al connazionale, ma che si è poi staccato a due giri dal termine. 78 giorni dopo il suo successo al Giro di Lombardia e, difatti, alla conclusione della sua stagione, ecco chesi rimette in bici per la prima gara dell'anno. Non siamo ancora nel 2022, ma lo sloveno ha già disputato la prima 'ufficiale' nel... Ciclocross. Sì proprio Pogacar che, mentrese le davano a Dendermonde , ha partecipato al, una gara del circuito della Coppa di Slovenia. Non una prima volta, comunque, per il corridore dell'UAE Emirates che nel 2018 fu campione nazionale juniores sloveno di cross. Nel tracciato di Lubiana ha battuto un altro noto stradista,, il velocista della BikeExchange, che aveva dato filo da torcere al connazionale, ma che si è poi staccato a due giri dal termine.

Ad

Cronaca

Ciclocross Anche Pogacar stregato dal cross ed è subito vittoria: rivivi l'arrivo 4 ORE FA

Ben 126 corridori nel tracciato di Lubiana, un circuito di 2,3 km da ripetere 8 volte. Tra i professionisti erano in 16 a sfidarsi con Pogacar che ha acceso un bel duello con Luka Mezgec, l'unico avversario di livello. I due però non hanno guardato in faccia a nessuno durante i tratti di sabbia ed erba, andando poi a riprendere Matevz Govekar che aveva provato la fuga in avvio di gara, facendosi tre giri da solo. Una volta ripreso il crossista della Tirol KTM è stato testa a testa tra Pogacar e Mezgec, con il vincitore del Tour de France che se n'è andato a due giri dal termine, dando 21'' al connazionale. Sul podio, comunque, proprio Govekar nonostante le energie spese in avvio.

Tra le donne la spunta Asia Zontone della ASD Jam's Buja. Una giornata da ricordare per la formazione friulana che ha conquistato, in giornata, anche successi con Filippo Grigolini, Cristiano Di Gaspero e Ilaria Tambosco.

Pogacar vince un'altra Monumento: Masnada ko, rivivi l'arrivo

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 17/12/2021 A 17:42