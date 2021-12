Ad

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO 2021/2022 Eli Iserbyt Toon Aerts Lars van der Haar Quinten Hermans Michael Vanthourenhout

Ciclocross Van Aert: "Spero che in futuro ci sia un campione italiano" 21 ORE FA

van der Poel vs van Aert: tutte le sfide

-26 dicembre a Dendermonde (Coppa del Mondo);

-27 dicembre a Zolder (Superprestige);

-29 dicembre a Diegem (Superprestige);

-30 dicembre a Loenhout (X20 Trofee);

-2 gennaio a Hulst (Coppa del Mondo);

-5 gennaio a Herentals (X20 Trofee);

Queste sono tutte le gare in cui i due si affronteranno l'uno contro l'altro. Questo è il programma ufficiali per entrambi, ma solo fino al 5 gennaio. Da quel momento in poi, non sappiamo ancora precisamente in quala gara saranno presenti. Bisogna organizzare il Mondiale negli USA e sceglieranno con molta attenzione dove 'prepararsi' per il grande evento.

Il primo giro e il passaggio sulla spiaggia: van der Poel e van Aert fanno il vuoto

E Pidcock?

Ma la MTB non è il cross, dirà qualcuno: è vero, anche nel ciclocross Pidcock si è destreggiato molto bene. Nella stagione 2020-2021, è stato l'unico a battere - oltre a van Aert - Mathieu van der Poel in una corsa élite. Era il 13 dicembre 2020 a Gavere in una tappa del Superprestige. Quindi, vediamo anche le gare in cui sarà coinvolto Pidcock e che scontri ci saranno con VDP e WVA. Giusto citare anche il campione nazionale britannico. Insomma, se l'è meritato, ricordiamo che è il campione olimpico in carica di Mountain Bike , proprio in una gara in cui c'era Mathieu van der Poel., dirà qualcuno: è vero, anche nel ciclocross Pidcock si è destreggiato molto bene. Nella stagione 2020-2021, è stato l'unico a battere - oltre a van Aert - Mathieu van der Poel in una corsa élite. Era il 13 dicembre 2020 ain una tappa del Superprestige. Quindi, vediamo anche le gare in cui sarà coinvolto Pidcock e che scontri ci saranno con VDP e WVA.

Tutte le gare fino al 5/01: chi c'è dei big?

-18 dicembre, Rucphen (Coppa del Mondo): Pidcock;

-19 dicembre, Namur (Coppa del Mondo): Pidcock;

-26 dicembre, Dendermonde (Coppa del Mondo): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-27 dicembre, Zolder (Superprestige): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-29 dicembre, Diegem (Superprestige): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-30 dicembre, Loenhout (X20 Trofee): van der Poel, van Aert;

-1° gennaio, Baal (X20 Trofee): van Aert, Pidcock;

-2 gennaio, Hulst (Coppa del Mondo): van der Poel, van Aert, Pidcock;

-5 gennaio, Herentals (X20 Trofee): van der Poel, van Aert;

Non resta che aspettare e goderci lo spettacolo...

Niente doppietta per van der Poel: vince Pidcock

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live-streaming

Tutte le gare di Coppa del Mondo di ciclocross saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03