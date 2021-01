Ciclocross

Ciclocross - Van Aert fora, Van der Poel lo sorpassa e vince: il momento che ha deciso il Mondiale

CICLOCROSS - Siamo al terzo giro, van Aert è in testa ma fora nel momento peggiore. Viene rimontato da van der Poel che lo sorpassa e se ne va in fuga, sfruttando i secondi persi dal belga per il pit stop forzato. Ecco il momento che ha deciso la 72esima edizione dei Mondiali: per van der Poel è il quarto oro in carriera.

