Ciclocross

Wout van Aert ci ha provato e ha stupito gli avversari, sentendo le dichiarazioni del post gara, piazzandosi al 3° posto nella prova di Kortrijk, seconda tappa del Badkamers Trofee . Si poteva sperare di più? Difficile battere oggi Iserbyt, il campione europeo in carica, ma è stata comunque un'ottima prestazione per van Aert che, appunto, era solo alla sua prima gara.

Domani è un altro giorno come si suol dire. E la prova di Tabor in Coppa del Mondo potrà essere già una prima occasione di vittoria per van Aert. Occhio al ritorno di Pidcock, e alla voglia di vincere anche di Aerts e Sweeck che sono andati un po' male a Kortrijk.