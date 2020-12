Ciclocross

Ciclocross - Van Aert non c'è: tutto troppo facile per van der Poel, 5a vittoria in 8 gare

CICLOCROSS - Quinta vittoria in stagione per Mathieu van der Poel che va a vincere in solitaria il Cross Bredene, sfruttando inoltre l'assenza quest'oggi di van Aert. A completare il podio Toon Aerts e Michael Vanthourenhout.

00:02:48, 377 Visualizzazioni, un' ora fa