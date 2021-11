Wout van Aert avrebbe ricominciato la stagione visto che ci sono Pidcock (4 dicembre a Boom) e van der Poel (11 dicembre a Essen). Si pensava che il belga potesse distanziare il suo ritorno nel cross e, invece, Het Nieuwsblad svela in anteprima il debutto del vincitore Boom, in Superprestige, il 4 dicembre, la stessa data del debutto di Pidcock. Van Aert sarà presente anche il giorno dopo ad Anversa per la Val di Sole per la 10a tappa di Coppa del Mondo, Test Event sulla neve... Ci si domandava quandoavrebbe ricominciato la stagione visto che ci sono già le date di partenza di(4 dicembre a Boom) e(11 dicembre a Essen). Si pensava che il belga potesse distanziare il suo ritorno nel cross e, invece,svela in anteprima il debutto del vincitore della tappa del Mont Ventoux dell'ultimo Tour de France. Il belga partirà da, in Superprestige, il 4 dicembre, la stessa data del debutto di Pidcock. Van Aert sarà presente anche il giorno dopo ad Anversa per la 9a tappa di Coppa del Mondo e poi l'11 a Essen per l'Ethias Cross. Non ci sarà però il 12 inper la 10a tappa di Coppa del Mondo, una tappa molto importante perchésulla neve...

Gli appuntamenti di van Aert

Ad

Data Gara Competizione 4/12 Boom Superprestige 5/12 Anversa Coppa del Mondo 11/12 Essen Ethias Cross 26/12 Dendermonde Coppa del Mondo 27/12 Heusden-Zolder Superprestige 29/12 Diegem Superprestige 30/12 Loenhout X2O Trofee 1/01 Baal X2O Trofee 2/01 Hulst Coppa del Mondo 5/01 Herentals X2O Trofee 9/01 Middelkerke Campionati nazionali belgi

Ciclocross Quando tornano van Aert, van der Poel e Pidcock? Le date 02/11/2021 A 03:47

Van Aert batte van der Poel a Overijse: la Coppa del Mondo è sua

L'importanza della tappa di Val di Sole

È una tappa importantissima, perché sarà anche Test Event per convincere il CIO a introdurre il ciclocross tra le discipline da svolgersi durante le Olimpiadi invernali. A Val di Sole, infatti, si correrà sulla neve, artificiale se non sarà presente naturalmente. L'obiettivo dell'UCI è chiaro e una buona riuscita di quella giornata, potrebbe cambiare molte cose. Già per Milano-Cortina.

CHI VINCERÀ LA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS? Wout van Aert Mathieu van der Poel Tom Pidcock Eli Iserbyt Quinten Hermans Michael Vanthourenhout Toon Aerts

Ma van Aert dovrà essere in Spagna...

Il problema è che Wout van Aert è stato convocato per il Training Camp con la sua squadra, la Jumbo Visma, dal 13 dicembre in Spagna. Una sorta di ritiro pre stagione, dove si incontreranno tutti i corridori presenti nel team, comprese le new entry. Impossibile mancare. A quel punto van Aert rientrerebbe solo a partire dal 26 dicembre per la tappa di Dendermonde, tappa molto sentita dai belgi. Gli organizzatori della Coppa del Mondo e, nello specifico quelli di Val Gardena, però hanno già avviato i contatti per far cambiare idea a van Aert e alla Jumbo Visma.

Poi c'è il discorso Mondiale a Fayetteville. Tutto ancora incerto, perché il calendario svelato è solo fino al 9 gennaio. Ma, anche lì, van Aert ha già fatto capire che potrà dare forfait, non volendosi fare la trasferta negli Stati Uniti

Van der Poel fora e vince van Aert: rivivi il trionfo del belga

Ciclocross Portare il Cross alle Olimpiadi invernali: l'obiettivo della tappa di Val di Sole 25/10/2021 A 02:25