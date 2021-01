Ciclocross

Ciclocross - Van der Poel campione del mondo: rivivi il suo arrivo in solitaria ad Ostende

CICLOCROSS - E sono 4. Terzo Mondiale consecutivo per il corridore olandese, il quarto in carriera per van der Poel che ha battuto ancora una volta Wout van Aert. VDP ha fatto corsa a sé dal terzo giro in poi, quando il belga è stato costretto al cambio di bici per una foratura. 3° posto per Aerts, il primo italiano è Bertolini che arriva 23°.

