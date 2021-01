Il grande appuntamento è fissato per domenica 31 gennaio, con il Mondiale di ciclocross di Ostende. Mathieu van der Poel è ovviamente il principale favorito, con l'olandese che punta al quarto successo in carriera (il terzo consecutivo). Occhio però al solito van Aert, anche lui con tre Mondiali vinti, che ha appena conquistato la Coppa del Mondo di ciclocross. Insomma, una sfida che si rinnova, ma van der Poel arriva forte di 9 successi su 13 in stagione e, a suo dire, in ottima forma per la prova iridata.