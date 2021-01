Ciclocross

Ciclocross - Van der Poel, prove di Mondiale: van Aert ko al Flandriencross. 9a vittoria su 12

CICLOCROSS - E sono 9 in stagione per Mathieu van der Poel che batte ancora una volta van Aert e conquista la prova del Flandriencross nello X2O Trofee Hamme. Ad una settimana dalla prova iridata, l'olandese fa vedere ancora quello di cui è capace con il 9 successo su 12 in questa stagione. A completare il podio dietro van Aert c'è Sweeck, con Pidcock solo 4°.

