van der Poel è tornato! Il corridore olandese aveva fatto il suo rientro alle corse lo scorso 26 dicembre, con la prima sfida a van Aert nell'appuntamento di Dendermonde. Il belga ha avuto la meglio, ma la prova di VDP è stata più che onorevole. È giunto al traguardo al 2° posto, era il suo primo giorno ufficiale in bici ed è stato comunque più performante di tutti gli altri alle sue spalle. La tappa di Zolder, del giorno dopo, è stata invece un fallimento, con VDP costretto addirittura a ritirarsi per il mal di schiena che si è rifatto sentire. Forse non avrebbe dovuto correre così tanto, due tappe consecutive possono far male, ed è stato costretto a qualche giorno senza bici dopo aver rimediato un gonfiore su un disco intervertebrale, saltando così le gare di di Lonehout, Baal e Hulst.

Van der Poel in crisi nera: lo stacca anche Pidcock

Il 1° gennaio, però, il ritorno in bici, con un'uscita di 60 km tra Merksem, Ekeren, Kapellen e Schilde a Est di Anversa. Secondo Sporza, potrebbe rinviare solo di qualche ora il suo ritorno alle corse. Mercoledì 5 gennaio c'è la tappa di Herentals, nelle Fiandre, valido per il circuito dello X2O Trofee. Un ulteriore allenamento per capire se VDP potrà effettivamente essere presente ai prossimi campionati nazionali neerlandesi del 9 gennaio a Rucphen, dove il classe '95 dovrà confermare la sua maglia di campione nazionale.

Strade Bianche, corsa di cui è detentore Fayetteville. Ci sarà anche lui? E da qui, capire se van der Poel possa effettivamente completare la stagione di cross o se aspettare le Classiche di Primavera. Il primo appuntamento 'su strada' è previsto per il 5 marzo con le, corsa di cui è detentore dopo il successo nel 2021 . Anche se l'obiettivo numero 1, è quello di confermarsi campione del mondo di cross: appuntamento il 30 gennaio a. Ci sarà anche lui?

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

