Ciclocross

Ciclocross - Van der Poel vince per il terzo giorno di fila: van Aert resta 1° in Coppa del Mondo

CICLOCROSS - A Baal il 1° gennaio, a Gullegem il 2° gennaio e anche a Hulst il 3° gennaio. Terza vittoria consecutiva per Mathieu van der Poel che vince per il terzo giorno di fila, battendo ancora una volta van Aert e Pidcock nella 4a prova di Coppa del Mondo. Il belga della Jumbo Visma resta però in testa alla classifica con un +10 sull'olandese ad una tappa dalla conclusione.

00:02:50, 410 Visualizzazioni, un' ora fa