La stagione di ciclocross è già cominciata con l'Ethias Cross e il Superprestige, ma si entra finalmente nel vivo con la prima tappa di Coppa del Mondo. A Waterloo, nel circuito di proprietà della Trek, non c'era né il campione in carica van Aert, né gli altri due grandi van der Poel e Pidcock, che rientreranno tutti a dicembre dopo aver appena smesso i panni della stagione su strada. Nel Wisconsin, però, non è mancato lo spettacolo sia in campo maschile che in campo femminile. Tra le donne è tornata Marianne Vos che ancora non vuole andare in vacanza e ha battuto nientemeno che la campionessa del mondo Lucinda Brand con un duello all'ultimo sangue. Tra gli uomini non c'erano i tre grandi, ma ci ha pensato il campione europeo Eli Iserbyt che è diventato subito il primo leader di Coppa

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Eli Iserbyt 1h09'37'' 2. Michael Vanthourenhout +30'' 3. Quinten Hermans +43'' 4. Lars van der Haar +1'05'' 5. Niels Vandeputte +1'38'' 6. Toon Aerts +1'39'' 7. Vincent Baestaens +1'46'' 8. Ryan Kamp +1'51'' 9. Jens Adams +1'54'' 10. Corné van Kessel +2'05'' 16. Davide Toneatti +3'16'' 28. Lorenzo Masciarelli +6'38''

Cronaca

Prima tappa di Coppa del Mondo che ha visto tanto spettacolo sul circuito di Waterloo. Non per la sfida tra van Aert e van der Poel, i due ancora non ci sono, ma per le condizioni avverse che hanno reso ancora più duro il tracciato. Tutti i corridori erano partiti con l'assetto classico, salvo poi cambiarlo per la pioggia che ha provocato non pochi problemi, viste le tante cadute che hanno compresso la prestazione di molti. Tra questi anche quella di Thibau Nys che ha rimediato una frattura alla clavicola. La pioggia ha invece permesso ad Iserbyt di riprendere la testa della corsa, dopo una partenza da dimenticare, e inscenare un bellissimo duello con il suo compagno di squadra Vanthourenhout. Dietro, invece, c'era Quinten Hermans a difendere un piazzamento sul podio, dopo una caduta che l'ha condizionato proprio quando ha cominciato a piovere. Più indietro van der Haar, Vandeputte e soprattutto Toon Aerts che solo nella parte finale della gara ha cominciato a carburare.

Una volta ripreso, Vanthourenhout ha lasciato fare ad un Iserbyt più in palla, ma che nonostante i suoi allunghi non riusciva a staccare il compagno di squadra. Al 6° giro, però, il campione europeo in carica ha fatto il vuoto ed è riuscito a lasciarsi alle spalle l'ingombrante presenza di Vanthourenhout che si è ritrovato senza gambe, e col fiato sul collo di Hermans. Alla fine vince Iserbyt con 30'' di vantaggio, mentre Vanthourenhout è riuscito comunque a mantenere la seconda piazza davanti a Quinten Hermans. Solo 6° Aerts.

In campo femminile c'è stato invece il successo di Marianne Vos che, finita la stagione su strada, si è tuffata con grande ardore sul cross. E con grandi risultati visto che l'olandese è riuscita a battere addirittura la campionessa del mondo Lucinda Brand dopo un grandissimo duello, anche con qualche colpetto tra le due. La Betsema ha provato ad essere il terzo incomodo, ma le è mancato qualcosa nel finale, nonostante fosse stata la prima a provare la fuga a metà corsa. C'è comunque un buon 3° posto davanti a Jolanda Neff, la Worst e la Kata Vas. Lontane Arzuffi e Lechner, buon piazzamento però per Gaia Realini che chiude 11a. Non male per una Under 23.

