Era il giorno del grande ritorno di Wout van Aert nel ciclocross. e il corridore della Jumbo Visma si è sicuramente fatto vedere, mancando però l'assalto alla prima vittoria stagionale. Il corridore belga, che in questa annata ha vinto (su strada) Strade Bianche e Milano-Sanremo, sperava di cominciare già con una vittoria, ma si è dovuto arrendere al campione europeo Iserbyt che è partito in solitaria sul ponte di Kortrijk, bissando il successo della prima tappa del Badkamers Trofee (a Oudenaarde). Quello di van Aert è il primo dei grandi ritorni nella stagione di ciclocross, con Pidcock che ripartirà da Tabor nella prova di Coppa del Mondo del 29 novembre mentre van der Poel ricomincerà invece da Antwerpen con lo Scheldecross del 12 dicembre.

L'ordine d'arrivo

Ciclocross È crisi per tutti, tranne che per van Aert e van der Poel 20/11/2020 A 13:54

Corridore Tempo 1. Eli Iserbyt 1h0122'' 2. Lars van der Haar +7'' 3. Wout van Aert +27'' 4. Michael Vanthourenhout +41'' 5. Quinten Hermans +50'' 6. Ryan Kamp +51'' 7. Corné van Kessel +56'' 8. Toon Aerts +58'' 9. Laurens Sweeck +1'08'' 10. Niels Vandeputte +1'12''

Cronaca

È Michael Vanthourenhout, compagno di squadra di Iserbyt, il primo a rompere gli indugi, con un tentativo di fuga praticamente all'avvio di questa Urban Cross. Il fiammingo, che proprio settimana scorsa ha conquistato il primo successo in carriera con la vittoria a Merksplas, è stato in testa per cinque giri con un vantaggio massimo di 30''. Da dietro è però partito Wout van Aert che ha spaccato in due la corsa e si è riportato su Vanthourenhout. Con lui anche Iserbyt e van der Haar. Staccati tutti gli altri, compresi due grandi nomi come Aerts e Sweeck.

Davanti restano in tre causa una foratura di Vanthourenhout e, nel momento più confuso della gara, Iserbyt ha cercato la partenza solitaria sul ponte di Kortrijk. Il campione europeo si è giocato una bella mossa, costringendo van Aert al tutto per tutto. Il corridore della Jumbo ha così commesso diversi errori per ritrovare la ruota di Iserbyt e una sbavatura lo ha costretto a mettere piede a terra per qualche secondo.

All'ultimo giro Iserbyt aveva qualcosa come 5'' di vantaggio sugli inseguitori, quanto basta per giungere al traguardo in solitaria. Al 2° posto poi van der Haar che è riuscito anch'esso a staccare van Aert che ha concluso la sua gara con una foratura. Il belga “prestato al ciclismo su strada” si è piazzato quindi sul podio, ma solo al 3° posto, comunque tanta roba per essere la prima gara stagionale. Per Iserbyt è la 5a vittoria nel 2020 dopo i successi ai Campionati europei, all'Ethias Cross di Lokeren, al Superprestige di Ruddervoorde e proprio nella prima tappa del Badkamers Trofee ad Oudenaarde.

Eli Iserbyt - X2O Badkamers Trofee 2020/2021 - Urban Cross di Kortrijk 2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUTxHUN Credit Foto Imago

