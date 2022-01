Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Aerts va in fuga, Pidcock lo riprende ma cade, vince Sweeck: gli highlights del Flandriencross

CICLOCROSS - Succede di tutto nel Flandriencross e non poteva essere altrimenti. Quello più in palla sembrava essere Toon Aerts, andato in fuga sin dal primo giro, ma Pidcock riesce a riprenderlo, portandosi dietro anche Sweeck e Iserbyt. Accelerazione nel finale del britannico che cade proprio sul più bello, autoeliminandosi: poi nella volata la spunta Sweeck.

00:02:31, 31 minuti fa