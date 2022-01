Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Brand dedica la vittoria a Amy Pieters e scoppia in lacrime: viene consolata dalla Alvarado

CICLOCROSS - Al termine della tappa di Baal, Lucinda Brand ha voluto dedicare la vittoria alla connazionale Amy Pieters, ricoverata in coma dopo un incidente in allenamento. L'olandese è scoppiata in lacrime ed è stata consolata dall'altra olandese Carmen Alvarado, la sua rivale proprio nella gara odierna.

00:01:54, un' ora fa