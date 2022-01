Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Buon anno da van Aert! Cade, perde una scarpa, rimonta Pidcock e vince. Rivivi l'arrivo di Baal

CICLOCROSS - Fenomeno. Non ci sono altri modi per descivere il crossista belga che oggi ha davvero rischiato di non vincere quando era stato staccato da Pidcock mentre stava cambiando scarpa ai box. Lui ha rimontato sulla sua bici e ha recuperato tutti i 20 secondi persi, fino al sorpasso all'ultimo giro. 7 su 7 per il fenomeno van Aert.

00:00:39, un' ora fa