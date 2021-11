Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Che duello tra Brand e Alvarado a Kortrijk: vince la campionessa del mondo

CICLOCROSS - E sono 7 in stagione per Lucinda Brand che vince anche la tappa di Kortrijk nel X20 Trofee. La novità di giornata, però, è il ritorno alla battaglia di Carmen Alvarado, con la campionessa olandese finalmente in lotta per una vittoria.

00:02:59, 8 minuti fa