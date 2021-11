Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Iserbyt vince sotto la pioggia, che caduta per Aerts: gli highlights

CICLOCROSS - Che sia la Coppa del Mondo o altre prove, per adesso Iserbyt non fa differenza e va a vincere anche sul mitico Koppenbergcross. Aveva provato a stargli dietro Toon Aerts, ma è finito a terra con una brutta caduta. Non c'erano italiani in gara a Oudenaarde.

00:02:11, un' ora fa