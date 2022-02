Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - La Brand dimentica il Mondiale perso, torna a vincere e a Lille fa 18

CICLOCROSS - Dopo i secondi posti dell'ultima tappa di Coppa del Mondo e quello del Mondiale, Lucinda Brand torna a vincere. Lo fa a Lille in una tappa di X2O Trofee dove anticipa la Worst e l'Alvarado. È la 18esima vittoria stagionale per la campionessa europea in carica.

