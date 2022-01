Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Lucinda Brand, altro arrivo in solitaria: 17a vittoria stagionale

CICLOCROSS - Altra vittoria per la ciclista neerlandese che arriva tutta sola sul traguardo del Flandriencross. Altro arrivo in solitaria per la campionessa del mondo che fa 17 in stagione.

