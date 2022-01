Ciclocross

Ciclocross, X2O Trofee - Lucinda Brand in lacrime: il 2022 parte con una vittoria, rivivi l'arrivo di Baal

CICLOCROSS - Prima gara dell'anno e prima vittoria per Lucinda Brand che comincia alla grande il suo 2022. Sono 14 le vittorie in stagione per lei, 5 nelle ultime 5 gare disputate. Ottima prestazione, però, di Carmen Alvarado che ha ottenuto un buon 2° posto, il suo miglior risultato stagionale.

00:01:07, 2 ore fa